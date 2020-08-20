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Интерфакс-АВН

В Тегеране опровергли сообщения, будто Иран и другие страны платили талибам за нападения на военных США в Афганистане

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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Дубай. 18 августа. ИНТЕРФАКС - Сообщения в американских СМИ, будто Иран и другие страны платили движению "Талибан" (запрещено в РФ) за убийства американских военных в Афганистане, направлены на то, чтобы скрыть собственные ошибки Вашингтона в этой стране, заявил во вторник представитель иранского МИД Сайед Хатибзаде.

"У администрации США нет ответов для семей солдат, убитых в Афганистане, и она пытается скрыть свои просчеты в этой стране посредством распространения фейковых новостей", - приводит его слова агентство "Мехр".

Он также призвал США прекратить винить других в своих ошибках в Афганистане и немедленно вывести американский контингент из этой страны.

Ранее американский телеканал CNN сообщал со ссылкой на документы Пентагона и на собственные источники, что разведка США пришла к выводу, будто Иран предлагал вознаграждения боевикам из движения "Талибан" за нападения на войска США и их партнеров по коалиции.

Согласно документу, доступ к которому получил телеканал, иностранное государство предлагало вознаграждения группировке "Сеть Хаккани", входящей в состав движения "Талибан". В документе не называется, какая именно страна платила деньги талибам. Однако знакомые с этой темой источники CNN пояснили, что речь идет именно об Иране.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
США
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