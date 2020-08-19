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РИА Новости

СМИ: в РФ открыли первый полигон для экстремального вождения бронемашин

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В Росси начались испытания нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
В Росси начались испытания нового поколения бронеавтомобилей "Тигр".
Источник изображения: ООО "Военно-промышленная компания"

МОСКВА, 18 августа/ Радио Sputnik. В России оборудован первый полигон международного уровня для экстремального вождения машин радиационной, химической и биологической разведки РХМ-4, пишет EADaily.

Он расположен на границе Костромской и Ярославской областей. Полигон снабдили огненно-штурмовой полосой с канатной дорогой, траншеями, площадками для специальной обработки, отбора проб, радиационного контроля техники, химического контроля и практической стрельбы.

Трассы включают в себя как классические препятствия (макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, зона с ограничителями по габаритам), так и протяженные участки со сложным интегрированным комплексом искусственных препятствий для экстремального вождения. На полигоне специалисты РХБ разведки на штатной технике смогут преодолевать водную преграду.

Кроме того, полигон приобрел международный статус в 2015 году. На нем проходили практику и повышали свои навыки курсанты из 28 стран, в том числе из Азии, Африки, Южной Америки.

Ранее радио Sputnik сообщило, что военный эксперт сказал о роботах в армии РФ.

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Россия
США
Проекты
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