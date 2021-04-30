Главные ошибки при езде на механике

Езда на автомобиле с механической коробкой передач требует специфических навыков, отличающихся от управления машиной с автоматом. Правильность управления проверяет инспектор ГИБДД во время приема экзаменов. Поэтому экзаменуемому, перед обучением на категорию В, важно изучить распространенные ошибки при вождении авто на механике, краткий анализ которых приведен в предлагаемом материале.

Высокие обороты

Если машина забуксовала на скользкой или заснеженной трассе, высокие обороты двигателя приводят к повышенному износу механизмов коробки передач. Чтобы преодолеть проблемный участок, рекомендуется подтолкнуть машину вручную, использовать ветки и другие подручные материалы, подкладываемые под колеса.

Пробуксовка на высоких оборотах может стать причиной выхода из строя сцепления.

Также важно следить за работой мотора при старте. Излишне активный газ может вызвать аналогичные проблемы, как и в случае с буксованием.

Не до конца выжатое сцепление

Многие водители допускают такую ошибку, не полностью выжимая сцепление при переключении передачи на механике. Подобные действия характерны для новичков, недостаточно освоивших навыки управления.

Если педаль сцепления выжата не полностью, диски механизма соприкасаются недостаточно плотно, с некоторым проскальзыванием. Это приводит к перегреву сцепления и может стать причиной выхода из строя отдельных узлов трансмиссии.

Обратите внимание! При неполном нажатии педали сцепления, машина нередко глохнет, что оценивается штрафными баллами при приеме экзамена.

Включение задней скорости до полной остановки

Нередко неопытные водители включают заднюю скорость, когда автомобиль еще не завершил прямолинейное движение. Как следствие – угроза аварийной поломки механизмов, не говоря о высокой вероятности проваленного экзамена.

Рука на кулисе всё время

При управлении автомобилем, важно управлять рулем обеими руками, оставляя его на время переключения передач. Когда скорость включена, руку с кулисы следует вернуть на рулевое колесо.

Если продолжать управление авто одной рукой, можно не успеть своевременно среагировать на изменение дорожной обстановки, требующее немедленных действий от водителя.

Еще одна причина, по которой нежелательно удерживать рычаг переключения скоростей – воздействие на механизм от толчков и рывков во время движения. В результате это приведет к нарушению крепления тяги.

Всё время выжатое сцепление

Многие водители предпочитают оставлять выжатым сцепление на остановках в пробках или при проезде через перекрестки. Важно учитывать, что такие действия вызывают повышенную нагрузку на мускулатуру одной ноги. Дополнительное негативное следствие подобного метода управления – повышенная нагрузка на выжимной подшипник, который может преждевременно выйти из строя.

Сцепление следует выжимать в ситуациях, когда это действительно необходимо – для переключения передачи. Но педаль необходимо отпустить, переведя переключатель в нейтральное положение, при остановке, вызванной красным сигналом светофора или другой причиной.

Переключение передач без сцепления

Нередко неопытные водители забывают о необходимости нажатия педали сцепления при включении скорости. В результате – опасность разрушения зубьев шестерен коробки передач. При этом скорость включить не удастся, а подобная задержка может дорого обойтись водителю.

Неправильное торможение двигателем

Иногда водители, не обладающие достаточными навыками управления автомобилем с механикой, пытаются тормозить двигателем, используя неправильные приемы. Этот способ торможения достаточно эффективен при движении по уклону, особенно при выходе из строя тормозов.

Но если применять данный метод неверно, следствием может стать поломка сцепления.

Правильный порядок действий предусматривает:

сброс газа; нажатие педали сцепления; после выравнивания скорости, переход на более низкую передачу.

Когда движение автомобиля замедлится, включают первую скорость.

Важно понимать выбор передач, необходимых для эффективного торможения. Если машина движется на пятой или шестой скорости, переход на четвертую не окажет желаемого результата. Поэтому следует переключать сразу на третью передачу.

При движении на третьей или четвертой скорости, переходят на вторую. Чтобы сделать переход более щадящим для двигателя, выполняют перегазовку при выжимании сцепления.

Важно! Неверные приемы при торможении могут вызвать полный выход мотора из строя, повредить трансмиссию.

По мнению автоинструкторов Мосавтошколы, неправильные действия водителя, управляющего автомобилем с механической коробкой передач, зачастую не только приводят к проваленному экзамену вождения в ГИБДД, но и становятся причиной серьезной поломки узлов и механизмов машины. Поэтому важно учитывать рекомендации инструктора при обучении вождению, чтобы в достаточной степени закрепить необходимые навыки.