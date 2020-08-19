Первый экспортный контракт на поставку китайских бронеавтомобилей DongFeng Warrior нового поколения

Оригинал взят у коллеги dambiev в Первый экспортный контракт на поставку 100 бронеавтомобилей DongFeng Warrior нового поколения

15 августа 2020 года китайская государственная автомобилестроительная корпорация Dongfeng Motor Corporation и компания China Poly Group Corporation в лице своих дочерних предприятий Dongfeng Off-Road Vehicle Company и Poly Technologies, Inc соответственно, подписали соглашение о сотрудничестве по так называемому проекту N720.

Согласно подписанному соглашению Poly Technologies закупит у Dongfeng Off-Road Vehicle Company 100 бронеавтомобилей DongFeng Warrior нового поколения с колесной формулой 4Х4 для последующего экспорта в одну из африканских стран после дооборудования системами вооружения.