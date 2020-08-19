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США представили план уничтожения «Панцирей-С1»

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ЗРПК «Панцирь-С1» во время отражения авиаудара условного противника
ЗРПК «Панцирь-С1» во время отражения авиаудара условного противника.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Армия США представила план создания семейства многоцелевых беспилотных летательных аппаратов воздушного старта, предназначенных, в частности, для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вероятного противника, пишет The Drive. К подобным системам, против которых могут быть применены данные беспилотники, относятся, например, российские «Панцири-С1».

Американское издание отмечает, что семейство многоцелевых беспилотных летательных аппаратов будет способно к полуавтономной работе совместно с другими беспилотниками или пилотируемыми летательными аппаратами, а, образуя рой, будет рассчитано на полностью автономную деятельность.

В рамках многоцелевого семейства планируется создать, в частности, беспилотники, предназначенные для радиоэлектронной борьбы, дроны-камикадзе, беспилотники-приманки и ударные дроны. Целями данных средств называются также мобильные системы ПВО и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Планируемые к созданию дроны должны отличаться небольшими размерами и массой (в пределах 100 килограммов), скоростью до 130 километров в час и боевой дальностью до 350 километров. В отдельных случая беспилотники должны развивать скорость до 650 километров в час, совершая «рывки» из одной области в другую.

Некоторые из таких беспилотников должны оснащаться телеметрическими системами и видеокамерами, позволяющими отслеживать оперативную ситуацию, а именно перемещающиеся цели. Для организации работы роя предполагается задействовать системы искусственного интеллекта.

«В общем, рой этих беспилотных летательных аппаратов ослепляет и сбивает с толку ПВО противника, нарушает коммуникации и иным образом противодействует обороне врага, отвлекая его внимание», — заключает издание, отмечая, что некоторые из таких беспилотников могут запускаться с вертолетов, создаваемых в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).

В августе Breaking Defense сообщило, что снятие международного эмбарго на покупку оружия Ираном может привести к тому, что Тегеран начнет приобретать средства ПВО и истребители у Москвы и Пекина. Издание отмечало, что в 2019 году Иран предпринимал попытки приобрести у России С-400 «Триумф», однако последняя отклонила данное предложение. «Но если эмбарго на поставки оружия будет прекращено, Москва может воспользоваться возможностью продать Тегерану С-400, а также истребители и другое оружие», — предполагает Breaking Defense.

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