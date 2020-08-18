Российский Су-27 перехватил три самолета из США и Великобритании над Черным морем

Нарушения госграницы России не допущено

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российский истребитель-перехватчик Су-27 был поднят в понедельник в воздух в связи с приближением к границе РФ над Черным морем стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США, самолета базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолета-разведчика R-1 Sentinel ВВС Великобритании. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны РФ).

По данным военных, 17 августа российские РЛС засекли в воздухе над нейтральными водами Черного моря три цели, приближающиеся к госгранице России. Для недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании", - сообщили в НЦУО.

Как уточнили в Центре, после разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. "Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в НЦУО.

Нарушения госграницы России самолетами США и Великобритании не допущено.

Также в понедельник российский истребитель-перехватчик был поднят в воздух в связи с приближением к границе РФ над Балтийским морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США.