"Сушка" опознала шпиона: над Балтикой перехвачен "американец"

Опубликовано видео перехвата Су-27 "шпиона" ВВС США над Балтикой

Воздушная цель, приближавшаяся к госгранице России со стороны Балтики, была перехвачена самолетом Су-27 ВКС РФ. Пилоты истребителя опознали потенциального нарушителя как самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135. Американский самолет какое-то время следовал вдоль российских рубежей, после чего направился на аэродром базирования.

Дежурный истребитель Су-27 ВКС России поднялся в небо для перехвата неопознанной воздушной цели, приближавшейся к государственной границе со стороны Балтийского моря. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

"Средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27", - отметили в военном ведомстве.

Российские авиаторы определили цель как самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135. Какое-то время Су-27 шел с ним параллельным курсом вдоль границ России.

Вскоре американский разведчик удалился от российского воздушного пространства, а Су-27 вернулся на аэродром базирования. Самолеты Boeing RC-135 применяются для радиоэлектронной разведки, сбора данных и аэрофотосъемки.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил ФАН, что самолеты США постоянно находятся около российских границ, поэтому армии все время приходится быть начеку.

"На протяжении около десяти лет американцы проявляют неслыханную наглость, находясь на волоске от нарушения нашей государственной границы. Они очень активно изучают нашу территорию.

Поэтому нашим ПВО и ВКС необходимо постоянно находиться в состоянии боевой готовности", - убежден парламентарий. Он также назвал американских летчиков трусливыми, потому что они ставят во главу угла безопасность, а российские пилоты, напротив - выполнение боевой задачи.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов связал необходимость перехватывать иностранные разведчики у своих границ с весенним обострением, передает НСН.

"Такая активность может проявляться, потому что весенний период благоприятствует тому, чтобы проводить в войсках, как правило, и у нас, и за рубежом, интенсивные учения, какие-то тактические маневры, тактические занятия. Это представляет определенный интерес для того, чтобы выявлять какие-то признаки, характерные для войск на сопредельных территориях", - убежден Попов.

В конце февраля российский истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки "Гольфстрим" на дистанцию в 20 м, когда оба воздушных судна пролетали над Балтийским морем. Минобороны РФ подчеркнуло, что Су-27 приблизился к шведу для опознания, а после отдаления разведчика ВВС Швеции от государственной границы России истребитель вернулся на авиабазу.

Военное ведомство РФ подчеркнуло, что внимательно смотрит за любыми потенциально опасными действиями иностранных государств, но Россия угрозы для них не представляет.

Министерство иностранных дел Швеции вызвало посла Российской Федерации Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского истребителя Су-27. Об этом сообщил шведский телеканал SVT.

"Мы воспринимаем эту ситуацию крайне серьезно. Российский летчик действовал непрофессионально, неуместно и опасно - угрожал безопасности полета", - заявила представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб. Действия шведского пилота, по ее мнению, были совершенно оправданны, поскольку он совершал полет над нейтральными водами.

10 января Boeing RC-135V ВМС США совершил разведывательный полет над Черным морем. В ходе радиоэлектронной разведки самолет должен был собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России. Американский самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу России не нарушал. Полет продолжался около четырех часов, Boeing дозаправился в воздухе.

5 января СМИ сообщили, что самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Американский разведчик несколько часов проводил полет у берегов Сирии, приближаясь к авиабазе "Хмеймим" и пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Отмечается, что полет проходил на высоте около 5 тыс. м.

В декабре также произошло несколько перехватов. 14 летательных аппаратов провели воздушную разведку у рубежей России за одну неделю, заявили в Минобороны РФ. В начале ноября стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V заметили у границ Калининградской области. Воздушное судно с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании и провело разведывательную операцию у российских границ, пребывая в это время в воздушном пространстве Польши.

Иван Апулеев