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Российская газета

Разработчик рассказал о подлодке "Сервал"

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Источник изображения: Игорь Чуприн / РИА Новости

Стали известны некоторые подробности разработки первой российской подводной лодки П-750Б "Сервал" с воздухонезависимой энергетической установкой - анаэробным двигателем. Об этом рассказал генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит" Владимир Дорофеев, где подлодку и разрабатывают.

В интервью еженедельнику "Звезда" он отметил, что пока разработана только концепция П-750Б, а это начальная стадия проектирования. На данном периоде определяется облик корабля и основные технические решения. А вот порядок реализации проектов утвердит министерство обороны России, которое является заказчиком субмарины.

Гендиректор Владимир Дорофеев отметил некоторые инновации в работе над П-750Б. Это сменно-модульная концепция размещения полезной нагрузки, которая включает вооружение, средства самообороны, групповые подводные средства движения и необитаемые подводные аппараты. Все это размещено за пределами прочного корпуса. А вот комплектация зависит от тех задач, которые будут ставить перед выходом в море. При разработке проекта субмарины предусмотрели использование композитных материалов, новых разработок радиоэлектронного вооружения.

Демонстрационную модель "Сервала" с детализацией представят на форуме "Армия-2020". Ее будет сопровождать и информация об основных тактико-технических характеристиках и особенностях.

Отвечая на вопрос о том, когда "Сервал" сможет стать на вооружение ВМФ РФ, Владимир Дорофеев сказал, что пока не готов озвучить точную дату.

П-750Б - российская малая многоцелевая подводная лодка. Это первая субмарина с анаэробным двигателем, не зависящим от атмосферного воздуха. Длина - 66 метров, ширина - семь. Дальность плавания - 4,3 тысячи миль. автономность - 30 суток. Будет нести крылатые ракеты "Калибр", а также торпеды, мины.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
ВНЭУ
Калибр КР
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