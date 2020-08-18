Подлодка проекта П-750Б «Сервал». Когда выходим в море?

Накануне форума «Армия-2020» на вопросы еженедельника «Звезда» ответил генеральный директор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» (СПМБМ) Владимир Дорофеев.

- Надо полагать, Владимир Юрьевич, что у малой подлодки проекта П-750Б есть шанс стать первым отечественным подводным кораблём с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), то есть - с анаэробным двигателем? Что это за «зверь» такой?

- Полагаю, преждевременно утверждать, будто именно наш проект станет первой отечественной подводной лодкой с ВНЭУ. В настоящее время разработана только концепция П-750Б, а это начальная стадия проектирования, на которой определяется облик корабля и прорабатываются основные технические решения. Ну а порядок реализации проектов определит главный заказчик - Министерство обороны РФ.

Справка Разработкой подводных лодок с ВНЭУ также занимается Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Созданный здесь на основе электрохимического генератора анаэробный двигатель проходит тестирование на береговом стенде. Предполагается, что он может быть установлен на подводную лодку Б-585 «Санкт-Петербург».

Малая подлодки проекта П-750Б «Сервал». Источник: malachite-spb.ru

Могу только отметить, что энергоустановка П-750Б относится к воздухонезависимым. Основным элементом ВНЭУ является газотурбинный двигатель, который позволяет получать значительную мощность при небольших массогабаритных характеристиках. Такой двигатель быстро и просто вводится в действие, обладает высокой манёвренностью, хорошей взрывопожаробезопасностью - в силу отсутствия водорода в рабочих контурах, а также позволяет достигать достаточно высоких ресурсных показателей оборудования, что снижает стоимость эксплуатации.

- Термином «воздухонезависимый» никого уже не удивишь. А как на практике работает такой двигатель?

- Как известно, газотурбинные двигатели повсеместно применяются на подводных лодках. У ВНЭУ отличия касаются только «рабочего тела», которое формируется не из атмосферного воздуха, а из обогащённых кислородом отработавших газов, предварительно очищенных и охлаждённых. Помимо этого, на лодке будет установлен и электродвигатель. По нашим расчётам, П-750Б сможет находиться в режиме автономного подводного плавания до тридцати суток.

- Не трудно догадаться, что от своих собратьев по подводному плаванию П-750Б отличается не только энергетической установкой. Много ли других новшеств использовано в конструкции этого подводного корабля?

- Одной из наиболее заметных инноваций является реализация сменно-модульной концепции размещения полезной нагрузки, включающей вооружение, средства самообороны, групповые подводные средства движения и необитаемые подводные аппараты. Так вот, всё это размещено за пределами прочного корпуса, и комплектация в зависимости от поставленных задач может меняться перед каждым новым выходом в море. Кроме того, при разработке концептуального проекта подводной лодки было предусмотрено применение композитных материалов, новых разработок радиоэлектронного вооружения, рассмотрены различные варианты движительного комплекса.

Расположение отсеков подлодки. Источник: malachite-spb.ru

- Подводную лодку с анаэробным двигателем уже не назовёшь, как дизель-электрическую, ныряющей? Как вы считаете, субмарины с ВНЭУ могут составить конкуренцию атомным подводным лодкам?

- В известной степени, конечно. Такие страны, как Германия, Швеция, Южная Корея, Япония постепенно отказываются от традиционных дизель-электрических подводных лодок, но ещё больше морских государств собираются развивать свой подводный флот именно в этом направлении. Не сомневаюсь, что в будущем большинство малых подлодок будут оснащены именно воздухонезависимыми двигателями.

- А на какой стадии реализации сейчас находится ваш проект подводной лодки с ВНЭУ? Когда выходим в море? И что, кстати, покажем на форуме «Армия-2020»?

- Пока что наша ВНЭУ - действующий макетный образец, который продолжает проходить экспериментальные исследования на испытательном стенде. А для форума «Армия-2020» мы подготовили новую демонстрационную модель с высокой детализацией, что позволит лучше рассмотреть конструктивные особенности подводной лодки. Что же касается объёма информации по лодке, то она, как и в прошлом году, будет содержать основные тактико-технические характеристики и ключевые особенности конструкции «Сервала».

- Вы сказали «Сервал»?.. Стало быть, у П-750Б уже есть имя собственное? И причём здесь семейство кошачьих?

- Традиция такая. Одна из наиболее известных подводных лодок производства СПМБМ «Малахит» - проект 971 - была наречена «кошачьим» именем «Барс». Но это большая атомная подводная лодка, а П-750Б - малая и неатомная. Поэтому для неё был подобран не такой крупный хищник из семейства кошачьих. «Малогабаритный» сервал подошёл в самый раз.

- И это притом, что П-750Б имеет определённое отношение и к семейству малых подводных лодок проекта 865 «Пиранья». Какие перспективы у этих «хищников»?

- Что касается проекта «Пиранья». В настоящее время здесь проводятся проработки по подводным лодкам двух направлений - многоцелевым и специального назначения. Потенциальным заказчикам предлагается широкий выбор комплектаций и технических характеристик в диапазоне от 200 до 1.500 тонн водоизмещения. При этом данные проекты являются базовыми, на основе которых можно сформировать облик подводной лодки, отвечающий требованиям конкретного заказчика.

Основные характеристики проекта П-750Б. Источник: malachite-spb.ru

- Однако вернёмся к П-750Б. Как вы считаете, когда «Сервал» займёт место в боевом строю? Сколько ещё ждать флоту эту лодку?

- Срок создания нового проекта подводной лодки зависит от многих факторов, поэтому я не готов называть точную дату. Вместе с тем считаю правильным практику советского периода, когда первая подводная лодка с новым типом энергетики в течение нескольких лет подвергалась опытной эксплуатации под тщательным наблюдением проектанта и представителей НИИ. И только уже по уточнённому проекту строилась серия кораблей, эксплуатация которых за счёт скрупулёзного исследования опытного образца была простой и понятной для ВМФ. Предполагаю, что развитие проекта П-750Б будет идти именно этим путём.

Справка

П-750Б - российская малая многоцелевая подводная лодка, которая разрабатывается в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит» как первая в истории российского ВМФ подводная лодка с анаэробным двигателем, не зависящим от атмосферного воздуха. Водоизмещение - около 1.450 тонн, длина - около 66 метров, ширина - порядка 7 метров, осадка - около 5,2 метра. Предельная глубина погружения - 300 метров. Полная скорость подводного хода - 18 узлов, экономическая - 4 узла. Автономность - до 30 суток, общая дальность плавания - до 4.300 миль. Непрерывная подводная дальность с учётом ВНЭУ составляет до 1.200 миль. Энергоустановка включает газотурбинный двигатель замкнутого цикла (два по 400 кВт) и гребной электродвигатель мощностью 2.500 кВт. Вооружение - 533-мм торпеды, ракеты и мины, а также крылатые ракеты «Калибр».