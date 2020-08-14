Войти
Lenta.ru

В США взбесились из-за «нацеливания» C-400 на F-16 в Турции

101
0
0
Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото
Зенитные ракетные комплексы C-400. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

В Конгрессе США взбесились из-за проведенных Турцией в ноябре 2019 года совместных испытаний зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», купленной у России, и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства, сообщает Defense News, ссылаясь на источники.

Такие тесты, согласно информации издания, ряд американских законодателей расценил как публичное «нацеливание» ЗРС на истребитель, «интерпретировав как неявную угрозу другим пользователям F-16, в частности, Соединенным Штатам». «Это не только было намеренной провокацией, но и произошло на следующий день после того, как [президент Турции Реджеп] Эрдоган побывал в Овальном кабинете», — пишет Defense News.

Издание отмечает, что покупка Турцией у России С-400 «Триумф» приостановила работы по модернизации турецких F-16 Fighting Falcon, которую должна осуществлять американская компания Lockheed Martin, а также угрожает сделке между Анкарой и Исламабадом на сумму около 1,5 миллиарда долларов, предполагающую покупку второй стороной у первой 30 ударных вертолетов T129 турецкого производства, получающих двигатели CTS800, изготавливаемые по лицензии со стороны США.

В июле глава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что затраты по программе создания F-35 Lightning II после исключения из нее турецких подрядчиков, вызванного покупкой Анкарой у Москвы С-400 «Триумф», вырастут на 600 миллионов долларов и приведут к увеличению цены на каждый такой самолет на 7-9 миллионов долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-16
F-35
С-400 Триумф
Т-129
Компании
Lockheed-Martin
Оборонпром
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
05.03.2020
Американская компания исключила Турцию из списков программы F-35
04.02.2020
Зачем Варшаве американские F-35?
10.05.2018
Под крыло Эрдогана
10.03.2017
"В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
24.06.2016
Несбыточные амбиции Эрдогана: оборонная промышленность и энергетика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.08 23:38
  • 87
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 13.08 23:26
  • 24
Ростех: ВКС России на текущий момент эксплуатируют около 70 истребителей Су-35С
  • 13.08 21:57
  • 25
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 13.08 21:23
  • 169
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 13.08 20:14
  • 2
Портфельная компания "Роснано" выпустила энергонезависимую память нового поколения
  • 13.08 17:48
  • 2124
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.08 17:21
  • 9
Танкетки-2020 и новая тухачевщина
  • 13.08 17:03
  • 2
Медведев назвал цель создания "суверенного интернета"
  • 13.08 14:02
  • 1
Су-30СМ оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами
  • 13.08 13:54
  • 1
Российский Су-30СМ получит «Кухню» от Ту-22М3
  • 13.08 13:15
  • 42
Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США
  • 13.08 12:11
  • 15
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 13.08 11:39
  • 4
"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии
  • 13.08 11:23
  • 6
Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа
  • 13.08 10:42
  • 1
В сенате США предложили продлить СНВ-III без включения в договор Китая