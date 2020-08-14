Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, летчики катапультировались - Минобороны РФ

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Учебно-тренировочный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, оба летчика не пострадали, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, самолет Л-39 учебной авиационной базы потерпел аварию при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае.

"Причины аварии устанавливаются комиссией Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ", - сказали в департаменте информации.

Учебно-тренировочный самолет L-39 "Альбатрос" был разработан в Чехословакии в конце 1960-х годов, серийно производился до 1999 года. Он был основным учебным самолетом стран-участниц Организации Варшавского договора и до сих пор стоит на вооружении более 30 стран мира.