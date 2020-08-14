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Интерфакс-АВН

Размещение военных США в Восточной Европе на постоянной основе подорвало бы основополагающий акт РФ-НАТО

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Россия и НАТО
Сотрудничество России и НАТО.
Источник изображения: gooddays.ru

Такие планы не останутся без ответа

В Москве обратили внимание на планы Запада нарастить группировку в Румынии

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Планы США разместить на постоянной основе военнослужащих в Восточной Европе подорвут Основополагающий акт Россия-НАТО и не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящий момент речь идет о появлении фактически на постоянной основе значимых контингентов США и их союзников в Восточной Европе - то есть там, где их никогда раньше не было", - сказала она в четверг в ходе онлайн-брифинга.

По словам дипломата, "данные шаги, в случае их реализации, поставят под угрозу зафиксированное в Основополагающем акте Россия-НАТО 1997 положение, прежде всего, касающееся обязательств не размещать "существенные боевые силы в новых странах-членах альянса".

"Понятно, что такие провокационные поползновения не останутся без должного ответа", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что "это свидетельствует о намерениях США и их союзников по НАТО продолжать придерживаться курса на формирование некой такой дуги напряженности по линии соприкосновения с Россией в ущерб интересам европейской безопасности". Тот факт, что Россия не оставит такие действия без ответа, "должны учитывать, в том числе, в столицах тех восточноевропейских стран, которые днем и ночью думают, что бы такое еще придумать на направлении русофобии, зазывая к себе американских солдат", отметила официальный представитель МИД РФ.

"Мы советуем им просто тщательно взвесить все риски и серьезно подумать о последствиях", - заключила Захарова.

Дипломат также напомнила, что ранее прозвучали заявления высокопоставленных представителей американского командования о планах США разместить часть выводимых из Германии подразделений на территорию Румынии.

"В Вашингтоне не скрывают, что эти мероприятия являются частью усилий по укреплению так называемой "оси Север-Юг" от Балтийского моря до Черного, которая призвана стать линией сдерживания России", - сказала Захарова.

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Германия
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