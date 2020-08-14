Российский SSJ-New подготовят к аварийной разгерметизации

Перспективный самолет SSJ-New получит российские усовершенствованные шасси, новейшие кислородные системы и систему контроля вибрации двигателя, сообщает «Ростех».

В пресс-релизе госкорпорации отмечается, что система контроля вибрации двигателя «предназначена для контроля работы и предупреждения неисправностей», а «усовершенствованная конструкция шасси позволит сделать посадку более комфортной для пассажиров и экипажа».

Новое кислородное оборудование позволит подготовить находящихся в самолете людей к возможной разгерметизации. «Система предназначена для предотвращения кислородного голодания пассажиров и экипажа при аварийной разгерметизации на высотах до 12 тысяч метров», — говорится в сообщении госкорпорации.

В августе глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что создание увеличенной по числу мест версии SSJ-100 ухудшит летно-технические характеристики самолета.

Под SSJ-New подразумевается максимально импортозамещенный вариант российского ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).