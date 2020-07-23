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Lenta.ru

Российский SSJ-100 ухудшат

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SSJ 100
SSJ 100.
Источник изображения: Евгений Дубовицкий / ATO.ru

Создание увеличенной по числу мест версии российского ближнемагистрального Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) ухудшит летно-технические характеристики самолета, сообщил «Взгляду» глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«До 115 кресел его увеличить, в принципе, еще получится. В это я поверю. Но это, по сути, сократит дальность полета, потому что мощности двигателей не будет хватать. То есть ухудшатся его летно-технические характеристики», — сказал специалист.

Тем не менее, по его словам, «авиакомпаниям очень удобно оперировать универсальным семейством, когда один и тот же пилот может сегодня полететь на маленьком самолете, а завтра на среднем или большом».

Ранее в июле «Ведомости» сообщили, что Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) изучаются увеличенные размерности SSJ-100 на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. Моделированием технических показателей занимаются в Центральном аэрогидродинамическом институте Жуковского.

В октябре 2019 года «Гражданские самолеты Сухого» сообщили, что SSJ-100 с горизонтальными законцовками крыла выполнил программу летных испытаний.

В июле того же года вице-премьер Юрий Борисов назвал способом повышения конкурентоспособности SSJ-100 создание собственного силового агрегата взамен российско-французского.

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Россия
Франция
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
ОАК
ЦАГИ
Персоны
Борисов Юрий
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