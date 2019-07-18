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18.07.2019
Lenta.ru

Двигатели Sukhoi Superjet 100 поменяют

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Источник изображения: Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Повысить конкурентоспособность первого российского ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 позволит создание собственного силового агрегата взамен российско-французского, заявил "Интерфакс" вице-премьер Юрий Борисов.

"Мы несем большие экономические потери на этом самолете из-за того, что французы не хотят снижать стоимость двигателя SaM-146. И, по всей видимости, у нас выход только один — это создание двигателя-аналога ПД-8 на основе технических решений ПД-14", — сказал чиновник.

По его словам, сертификация полностью российского двигателя для Sukhoi Superjet 100 намечена на 2024 год, а созданный на основе ПД-14 силовой агрегат также подойдет самолету-амфибии Бе-200 "Альтаир", который в настоящее время оснащается украинскими Д-436ТП. Согласно вице-премьеру, российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века"), который должен первым полететь с ПД-14, уже находится в агрегатной сборке.

Борисов добавил, что к Sukhoi Superjet 100 "много нареканий на этапе его эксплуатации", показатели которой "нужно вывести на уровень, сопоставимый с Boeing и Airbus". "Речь идет о создании современной инфраструктуры сервисных центров и необходимого объема запасных частей", — отметил вице-премьер.

В июне стало известно о планах российской корпорации "Иркут" купить у американской компании United Technologies 40 двигателей PW1000G для 20 самолетов МС-21.

В мае в аппарате Борисова заявили, что создание российского композитного крыла для МС-21 потребует дополнительных 2,7 миллиарда рублей.

Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево 5 мая. В результате погиб 41 человек.

В ноябре 2018 года малый налет Sukhoi Superjet 100 связали с особенностями части двигателя SaM146, поставляемой французской компанией Safran.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 впервые полетел в мае 2008 года. В настоящее время произведено около 190 таких самолетов. Доля иностранных комплектующих в Sukhoi Superjet 100 оценивается в 80 процентов. В частности, самолет оснащается парой двигателей SaM146, являющимися совместной разработкой российского объединения "Сатурн" и французской компании Snecma (входит в Safran).

Новейший российский ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. В МС-21 используется множество западных технологий и компонентов, в частности на машину устанавливаются американские двигатели PW1000G, которые планируется заменить российскими ПД-14.

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