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Интерфакс-АВН

Завод Роскосмоса по выпуску спутников хочет взыскать со структуры Росимущества 32 млрд руб. неустойки

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Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спу
Трансформируемая антенна с золоченным сетеполотном (установлена на действующих спутниках "Луч 5А", "Луч 5Б" и "Луч-5В") в цехе ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Источник изображения: © Евгений Курсков/ТАСС

Красноярск. 13 августа. ИНТЕРФАКС - АО "Информационные спутниковые системы имени М.Ф.Решетнева (ИСС, Красноярский край, один из крупнейших в мире производителей спутников связи, навигации и геодезии) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с двумя исками о взыскании с ФГУП "Главное военно-строительное управление N9" (ГВСУ N9) в общей сложности 31,92 млрд рублей неустойки.

Согласно материалам картотеки арбитражных дел, заявления поданы 7 августа. На данный момент к производству принято одно из них - на 29,23 млрд рублей. По данному заявлению взыскивается неустойка по договору от 27 апреля 2015 года. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 3 сентября. Сумма второго иска - 2,69 млрд рублей.

Другой информации на сайте пока нет. Оперативно получить комментарий ИСС о причинах обращения в суд "Интерфаксу" не удалось.

Ранее ФГУП "Главное военно-строительное управление N9" фигурировало в делах о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". В частности, в феврале сообщалось, что Железногорский городской суд Красноярского края приговорил к различным срокам лишения свободы трех бывших сотрудников ГВСУ N9 Сергея Батукаева, Наталью Буланцеву и Элизу Кучину, а также директора ООО "СК Северстрой" (субподрядчик ГВСУ N9) Глеба Суховеркова.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2015 года фигуранты составляли фиктивные документы о выполненных работах по строительству зданий и сооружений космодрома "Восточный", а также закупке различных материалов. В результате они незаконно получили порядка 21 млн рублей. При этом для создания круговой поруки Батукаев и Буланцева премировали подчиненных должностных лиц, которые могли выявить недостоверность представленных сведений, на общую сумму свыше 3,8 млн рублей.

АО "ИСС" создано в марте 2008 года. Компания владеет технологиями полного цикла создания космических комплексов - от проектирования до управления космическими аппаратами на всех орбитах, от низких круговых до геостационарных. ИСС входит в структуру "Объединенной ракетно-космической корпорации" госкорпорации "Роскосмос".

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