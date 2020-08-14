Российские спутники продолжают отслеживать последствия взрыва в Ливане и лесные пожары в США

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Российская спутниковая группировка продолжает мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле, как в России, так и за рубежом, сообщает "Роскосмос".

"Госкорпорация "Роскосмос" и его дочернее предприятие "Российские космические системы" продолжают оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций на Земле с помощью орбитальной группировки России", - сказали в госкорпорации.

С 6 по 13 августа в МЧС переданы российские данные дистанционного зондирования Земли в объеме более 877 тысяч квадратных километров, а в Международную Хартию по космосу и крупным катастрофам - более 26 тысяч квадратных километров.

За неделю по заявкам МЧС России был проведен мониторинг обстановки в устье реки Бурея в Хабаровском крае, пожароопасной обстановки в Республике Саха, гидрологической обстановки в Подмосковье, разлива нефтепродуктов в Амурской области, в Коми и Норильске. Также отслеживалась лесопожарная обстановка в Камчатском крае и Магаданской области, паводкоопасная обстановка в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, обстановка в Кабардино-Балкарской Республике.

"В интересах Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам осуществлен мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций: наводнение и оползень в Индии и Индонезии; последствия взрыва в Ливане", - сообщили в "Роскосмосе".