Военный форум "Армия-2020" пройдет в расширенном формате от Бурятии до Курил

Он состоится 27-29 августа

ТАСС, 13 августа. Военно-технический форум "Армия-2020" в Восточном военном округе (ВВО), несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пройдет в расширенном формате. Военные привлекут для безопасности мероприятия медиков, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ВВО.

"Военно-технический форум "Армия-2020" пройдет в расширенном формате в 17 городах и семи населенных пунктах на территории девяти субъектов РФ - от Республики Бурятия до Чукотского автономного округа, на 36 тематических площадках. Впервые мероприятия запланированы в Анадыре и на Курильских островах", - сообщили в пресс-службе. Даты проведения форума - с 27 по 29 августа.

Особое внимание при организации и проведении "Армии-2020" будет уделено мерам санитарно-эпидемиологической безопасности. "В связи с этим будет задействовано девять подвижных медицинских групп, а также 38 врачебно-сестринских бригад общей численностью более 100 человек", - уточнили в ВВО.

По сравнению с прошлым годом на форуме будет значительно увеличено количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа будет задействовано порядка 600 единиц техники, в том числе авиационная техника и новейшие образцы, состоящие на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО.

Помимо основных разделов форума спланировано проведение мероприятий научно-деловой и культурно-художественной программ. "При этом общая численность посетителей масштабного мероприятия может составить более чем 100 тыс. человек", - добавили в ВВО.