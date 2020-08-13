Специалисты РХБ защиты 41-й армии ЦВО впервые на учении апробировали новое оборудование

ЦАМТО, 12 августа. Военнослужащие подразделений РХБ защиты 41-й общевойсковой армии ЦВО провели апробацию современного комплекса химической разведки в ходе выполнения учебно-боевых задач в рамках двустороннего учения с участием общевойсковых объединений военного округа.

Приборы химической разведки дистанционного действия ПХРДД-3 пришли на замену войсковым приборам химической разведки ВПХР.

ПХРДД-3 предназначены для обнаружения токсичных паров в приземном слое воздуха в полевых условиях в отрыве от химических разведывательных машин. Они позволяют обнаружить наличие отравляющих веществ в радиусе до четырех тысяч метров, не покидая поста наблюдения (в отличие от приборов более ранних модификаций).

Крупнейшее в текущем году двустороннее учение 41-й общевойсковой и 2-й Гвардейской общевойсковой армий с участием более 12 тыс. военнослужащих и 3 тыс. ед. военной техники проходит с 10 по 14 августа на четырех полигонах Сибири и Поволжья, сообщает пресс-служба ЦВО.