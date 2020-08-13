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В США российский МиГ-35 назвали дохлой уткой

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МиГ-35
МиГ-35.
Источник изображения: Корпорация "МиГ"

Российский истребитель поколения 4++ МиГ-35 начинает выглядеть как дохлая утка, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что МиГ-35 основан на истребителе МиГ-29, впервые поднявшемся в воздух 43 года назад, и практически не закупается Минобороны России. The Drive пишет, что российские военные вместо замены устаревающих истребителей на МиГ-35 зачастую предпочитают перевооружаться на Су-30СМ.

Издание признает, что получивший значительные, по сравнению с МиГ-29, возможности МиГ-35 остается боеспособным истребителем, которому Россия ищет иностранных покупателей. Тем не менее перспективы масштабных закупок данного самолета Воздушно-космическими силами России в The Drive назвали «призрачными», особенно на фоне начала серийного производства Су-57.

В феврале в журнале The National Interest заявили, что МиГ-35 позиционируется корпорацией «МиГ» как истребитель поколения 4++ из-за того, что производитель «хочет представить его не очередной модернизацией, а огромным техническим скачком над МиГ-29».

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