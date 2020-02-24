Войти
Lenta.ru

В США не увидели отличий МиГ-35 от МиГ-29

768
0
0
Источник изображения: Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-35 отличаются, но незначительно, пишет в The National Interest обозреватель Марк Епископос.

В публикации американского журнала говорится, что одной из особенностей МиГ-35 является широкая номенклатура вооружений, которые способен переносить истребитель, однако многие из его усовершенствований обнаруживаются еще у МиГ-29К.

То обстоятельство, что МиГ-35 позиционируется «МиГ» как истребитель поколения 4++, автор связал с тем, что производитель «хочет представить его не очередной модернизацией, а огромным техническим скачком над МиГ-29».

В феврале 2019 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия попросила Россию обеспечить «более высокую надежность» истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

МиГ-29 впервые поднялся в воздух в октябре 1977 года. МиГ-35 — в ноябре 2016 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
МиГ-29
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
МиГ-35
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
03.02.2020
В США напомнили об «ужасной репутации» МиГ-29
20.07.2017
МиГ-35 подлетают к Минобороны
18.07.2017
Взлетная полоса
17.07.2008
Россия показала свою авиакосмическую мощь
31.01.2008
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ ОЖИДАЕТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A