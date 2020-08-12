Бомбардировщик B-52H показали с «супер-пупер-ракетой» Трампа

Военно-воздушные силы (ВВС) США завершили совместные аэродинамические испытания стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress с парой гиперзвуковых аэробаллистических ракет AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщает The Drive. Соответствующие фотографии доступны в Twitter.

Предположительно, на одном прототипе ракеты испытывалась система управления, на другом — телеметрический агрегат Instrumented Measurement Vehicle 2 (IMV-2).

В публикации американского издания отмечается, что соответствующие тесты, не предполагающие запуск ракеты с самолета, были проведены 8 августа на базе ВВС Эдвардс в штате Калифорния. Дальнейшие испытания, как пишет The Drive, предполагают запуск AGM-183A с B-52H Stratofortress.

О AGM-183A в мае говорил президент США Дональд Трамп, называя ее «супер-пупер-ракетой».

Первый полет AGM-183A с B-52H Stratofortress состоялся 12 июня 2019 года на авиабазе Эдвардс. Тогда в ходе испытаний отслеживалось воздействие вибраций и сопротивления воздуха на оружие и внешнюю подвеску самолета.

AGM-183A должна развивать максимальную скорость до 20 чисел Маха, дальность стрельбы — около 900 километров. Оружие предназначено для прорыва противоракетной обороны вероятного противника. Начальная эксплуатационная готовность ракеты — 2022 финансовый год.