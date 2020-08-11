Премьер-министр Грузии Гахария дал сигнал: «Мы готовы к вступлению в НАТО» (Anadolu, Турция)

В 12-ю годовщину трагичных событий в Южной Осетии, когда грузинские войска незадолго до полуночи по московскому времени начали обстрел из крупнокалиберных орудий Цхинвала и близлежащих сел, в Грузии прошли памятные мероприятия. В очередной раз обвинив Россию, власти страны сделали воинственные заявления.

"Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО, и наши партнеры видят это", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

По случаю 12-й годовщины начала войны между Грузией и Россией в Южной Осетии в 2008 году в Грузии прошли памятные мероприятия.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Грузии Георгий Гахария, представители дипломатических миссий и лидеры оппозиционных партий возложили венки к могилам грузинских военнослужащих, погибших в ходе войны в Южной Осетии.

Президент Зурабишвили посетила кладбище Мухатгверди близ столицы Тбилиси и заявила, что в стране чтят память погибших в войне, произошедшей 12 лет назад. "Несмотря на войну и оккупированные территории, мы - сильная, демократическая, свободная и независимая страна", - отметила президент.

Зурабишвили подчеркнула, что, несмотря на проблемы, связанные с территориальной целостностью, страна продолжает развиваться, грузины не смирились с оккупацией, и добавила: "Мы не подчинимся России".

А премьер-министр Грузии Георгий Гахария в своем выступлении напомнил, что 12 лет назад Россия напала на Грузию. По его словам, оккупация - самая большая проблема, с которой сегодня сталкивается его стран.

Грузинский премьер также подчеркнул, что процесс интеграции его страны в НАТО продолжится и это чрезвычайно важно для безопасности Грузии. "Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО, - отметил Гахария. - Наши партнеры видят и ценят это. Конечно, это долгий процесс, и мы обязательно доведем его до конца".

Проблема Южной Осетии и Абхазии

В 1992 году вспыхнула война между грузинской армией и поддерживаемыми Россией абхазскими сепаратистами, которая шла на протяжении 13 месяцев, а в 2008 году между Россией и Грузией возникли вооруженные столкновения, известные как "война в Южной Осетии".

После войны 2008 года Абхазия и Южная Осетия при поддержке России в одностороннем порядке провозгласили независимость от Грузии, и Россия в том же году признала так называемую независимость двух этих регионов.

Грузия же в ответ на это разорвала дипломатические отношения с Россией, после чего Швейцария взяла на себя роль посредника между двумя странами.

Давид Качкачишвили (Davit Kachkachishvili)