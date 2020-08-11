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Интерфакс-АВН

Рогозин считает курьезным то, что американцы девять лет летали в космос на российских "Союзах"

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Экипаж «Союз МС-16»
Экипаж «Союз МС-16» в составе Анатолия Иванишина (командир) и Ивана Вагнера (бортинженер-1), астронавта NASAКристофера Кэссиди (бортинженер-2).
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - США сами разрушили свою пилотируемую космическую программу в 2011 году и должны быть благодарны России за возможность все эти годы летать на МКС, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Они потеряли два экипажа погибшими, они фактически разрушили свою пилотируемую программу, они совершили преступление по большому счету, оставив себя без транспортной системы. И потом стали покупать у нас места", - сказал Рогозин в программе "Личные связи", опубликованной в YouTube-канале журналиста Юрия Костина.

Комментируя первый за девять лет пилотируемый полет на Международную космическую станцию (МКС) американского корабля Crew Dragon компании SpaceX, он заявил, что не считает это сенсацией, и напомнил, что полет должен был состояться еще несколько лет назад.

"Это вообще курьез, что великая Америка, самая богатая страна в мире, больше нас в 2,5 раза по населению, огромное количество частных высокотехнологичных компаний, 9 лет летала на нашем "Союзе". Кстати, не очень прилично с их стороны было после этого еще поплевывать в нашу сторону. Надо было сказать: "Спасибо, дорогие товарищи, друзья, россияне", - сказал глава "Роскосмоса".

Он заявил, что сама возможность попасть астронавтам на американский сегмент МКС, которую предоставляет Россия, бесценна.

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Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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