Пентагон объяснил передислокацию войск ближе к границам России

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Вывод американских войск из Германии укладывается в стратегию сдерживания России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы передвигаем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их (Россию. — Прим. ред.)", — сказал он в интервью Fox News.

По словам министра, большинство союзников, с которыми он говорил, считают это "хорошим шагом".

В конце июля Эспер сообщил, что из Германии выведут почти 12 тысяч американских военных. Большую часть из них (6,4 тысячи) отправят домой, а остальных передислоцируют в другие страны НАТО, в том числе в Италию и Бельгию. Кроме того, штаб сил США в Европе планируется перевести из Германии в бельгийский город Монс, где расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.

На днях глава Пентагона заявил также, что США дополнительно направят в Польшу тысячу военнослужащих, помимо уже присутствующих там на ротационной основе четырех с половиной тысяч.

Конгресс США на протяжении последних пяти лет финансирует инициативу по военному сдерживанию России. Она предусматривает увеличение присутствия американских военнослужащих в Восточной Европе.