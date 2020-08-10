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Военное обозрение

В прессе Чехии заявили, что чешские технологии помогут ответить на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?»

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Источник изображения: topwar.ru

В чешской прессе вышел материал, в котором рассказывается о том, как чешские технологии помогут ответить на вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?» В материале чешского обозревателя Радека Драгуна сообщается, что запущенная к Красной планете миссия «Марс-2020» с марсианским планетоходом, позволит получить данные о составе грунта планеты. В Чехии считают, что именно анализ почв Марса и позволит сделать вывод относительно того, существует (существовала) ли на Марсе жизнь в примитивных формах (например, бактерии).

Планетоход был запущен к Марсу несколько дней назад в рамках программы по изучению Красной планеты NASA. Казалось бы, причём здесь Чехия…

В прессе Чешской Республики пишут о том, что именно с помощью произведённых в Чехии комплектующих и будет осуществлён забор марсианского грунта. Так, рассказывается о танталовых конденсаторах от производителя AVX. Эти конденсаторы используются в лазерной установке, посредством которой и будет осуществляться получение образцов марсианской горной породы.

Из материала:

Машина использует лазерную пушку для взрыва камня на поверхности Марса.

Представитель чешской компании-производителя Славомир Пала:

Танталовые конденсаторы (использование пентаоксида тантала при реализации определённой технологии) обладают высокой надёжностью и стабильности электрических и температурных показателей во время работы в течение длительного времени.

Странно, что технологию применения пентаоксида тантала в конденсаторах называют "чешской".

Марсоход Rover Perseverance оснащён 350 конденсаторами чешского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Из публикаций чешских СМИ:

Ещё 350 конденсаторов чешского производства уже находятся на Марсе. Они входят в конструкцию марсохода Curiosity. Его лазерная установка сработала уже более 100 тыс. раз, а чешские конденсаторы всё ещё пригодны к работе.

Ожидается, что посадка на Марс Rover Perseverance состоится в феврале 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
Curiosity
РС-20
Проекты
Марс
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