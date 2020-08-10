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Интерфакс-АВН

В МИД РФ назвали провокацией третьей стороны задержание в Белоруссии группы россиян

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Задержание 33 россиян в Белоруссии стало следствием провокации со стороны третьей страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сотрясала информационное пространство, наверное, уже неделю история с Беларусью и задержанными 33 гражданами России. Это все подавалось как чуть ли не операция российской стороны по забросу своих неких специально обученных людей для дестабилизации ситуации... А что оказалось на поверку? На поверку оказалась провокация со стороны третьего государства, как сейчас выясняется на основе фактов", - сказала Захарова на форуме "Территория смыслов" в субботу.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

3 августа консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев сказал, что задержанные в Белоруссии россияне заявляют, что находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего - в третью страну.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Проекты
ИТ
ЧВК
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