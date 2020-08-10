Шесть российских военных кораблей провели электронные пуски ракет в Северном море

Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - Корабли Балтфлота в рамках учения "Океанский щит" выполнили условные пуски ракет в Северном море, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"В акватории Северного моря тактические группы в составе малых ракетных кораблей "Мытищи", "Советск", "Серпухов", корветов "Стерегущий", "Бойкий", "Стойкий" успешно выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" по наземным целям и "Уран" по мишеням, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника. Ракетная стрельба выполнялась несколькими кораблями одновременно с использованием противокорабельных ракетных комплексов", - говорится в сообщении Балтфлота, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что в ходе маневров кораблями также были отработаны упражнения по постановке радиоэлектронных помех.