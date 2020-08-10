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Военное обозрение

Эксперты обсуждают, для чего на перехват В-1В Lancer ВВС США поднимались сразу три истребителя Су-35

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Источник изображения: topwar.ru

Подтвердилась информация о том, что на перехват американского стратегического бомбардировщика В-1В Lancer были подняты сразу три российских истребителя поколения 4++ Су-35. Информацией делится Национальный центр управления обороной России (НЦУО).

По данным НЦУО, стратегический бомбардировщик ВВС США В-1В Lancer вошёл в воздушное пространство над Охотским морем. При этом подчёркивается, что российских воздушных границ американский самолёт не нарушал.

Американская боевая авиация в последнее время всё чаще становится «посетителем» воздушного пространства над Охотским морем. При этом пролёт туда американцами обычно осуществляется в воздушном пространстве между определёнными островами Курильской гряды – так, чтобы воздушных границ РФ не нарушить. Вместе с тем такими полётами США пытаются давать понять, что готовы оспаривать российский суверенитет над Курилами, от чего особый позитив испытывают в Японии.

В связи с очередным вхождением стратегического бомбардировщика ВВС США в воздушное пространство над Охотским морем эксперты обсуждают вопрос о том, для чего понадобилось поднимать на перехват В-1В Lancer сразу три истребителя Су-35?

Одна из озвучиваемых версий выглядит следующим образом: американскому экипажу решили продемонстрировать мощь российской боевой авиации, которая способна заставить экипаж бомбардировщика изменить курс. В итоге так и случилось: после появления Су-35 В-1В Lancer начал отходить дальше от российских границ. Американские пилоты российский сигнал поняли правильно .

Дополнительно отмечается, что с борта российских самолётов явно осуществлялась видеосъёмка, записи которой в скором времени может продемонстрировать Минобороны РФ. Такая съёмка, в случае новых претензий со стороны США о якобы "небезопасном" и "непрофессиональном" перехвате, может стать доказательством того, что заявления Пентагона крайне далеки от истины.

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Россия
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Япония
Продукция
F-18
В-1В Lancer
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Компании
Минoбороны РФ
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