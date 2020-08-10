Первый оперативный вылет базового патрульного самолета Poseidon MRA.1 ВВС Великобритании

Королевские военно-воздушные силы Великобритании 7 августа 2020 года сообщили, что утром 3 августа был совершен первый оперативный вылет поступающего на вооружение базового патрульного самолета Boeing Poseidon MRA.1 (P-8A). Первый полученный ВВС Великобритании самолет Poseidon MRA.1 (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801, бортовой номер "01"), входящий в состав 120-й эскадрильи, совершил вылет с авиабазы Кинлосс в Шотландии для слежения за проходящим через Северное море патрульным кораблем "Василий Быков" проекта 22160 Черноморского флота ВМФ России.

Базовый патрульный самолет Poseidon MRA.1 (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801, бортовой номер "01") из состава 120-й эскадрильи ВВС Великобритании, в сопровождении истребителей Eurofighter Typhoon из состава 2-й эскадрильи ВВС Великобритании, в первом оперативном вылете по слежению за проходящим через Северное море патрульным кораблем "Василий Быков" проекта 22160 Черноморского флота ВМФ России. 03.08.2020 (с) ВВС Велиикобритании

Напомним, что головной патрульный корабль Черноморского флота проекта 22160 "Василий Быков", ходивший на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербург, вскоре двинулся обратно и 1 августа прошел Балтийские проливы и вышел из Балтийского в Северное море.

В ходе первого оперативного вылета самолет Poseidon MRA.1 на части маршрута сопровождался истребителями Eurofighter Typhoon из состава 2-й эскадрильи ВВС Великобритании с авиабазы Лоссимут.

ВВС Великобритании к настоящему времени получили из США два первых базовых патрульных самолета Boeing Р-8А Poseidon (британское обозначение Poseidon MRA.1) из девяти заказанных по межправительственному соглашению от июля 2016 года с Соединенными Штатами по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) общей стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов. Первый британский самолет этого типа (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801, бортовой номер "01") совершил первый полет на предприятии Boeing в Сиэттле 13 июля 2019 года, был передан британской стороне в Сиэттле 31 октября 2019 года и прибыл в Великобританию на авиабазу Кинлосс 4 февраля 2020 года. Второй полученный британскими ВВС самолет (собственное название City of Elgin, британский военный номер ZP802, бортовой номер "02") прибыл в Кинлосс 13 марта 2020 года.

Поставка всех девяти самолетов Poseidon MRA.1 (военные номера ZP801 - ZP809) должна быть завершена к концу 2021 года. В составе британских ВВС эти самолеты составят вооружение 120-й и 201-й эскадрилий с базированием на авиабазу Лоссимут в Шотландии, причем британское правительство выделило около 470 млн фунтов на создание соответствующей инфраструктуры на этой базе, основные работы там были завершены в июле 2020 года. Ввиду реконструкции авиабазы Лоссимут, до конца 2020 года первые британские самолеты Poseidon MRA.1 временно базируются на расположенную недалеко от Лоссимута авиабазу Кинлосс.

Приобретение девяти базовых патрульных самолетов Boeing P-8A стало одним из значимых пунктов обнародованной в ноябре 2015 года правительством Великобритании "Стратегии национальной безопасности и Стратегического обзора в области обороны и безопасности" (National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015 - SDSR-2015).

Закупка самолетов Р-8А позволит восстановить потенциал базовой патрульной и противолодочной авиации, полностью утраченный Великобританией после того, как в предыдущем "Стратегическом обзоре в области обороны и безопасности" (SDSR-2010, октябрь 2010 года) было объявлено об аннулировании программы базовых патрульных самолетов Nimrod MRA.4 и о полном прекращении переоборудования в данный вариант и списании этих самолетов (причем на слом пошли уже несколько завершивших переоборудование машин Nimrod MRA.4).

По неофициальным сообщениям, Великобритания планирует в перспективе приобрести еще минимум шесть самолетов Р-8А.

Базовый патрульный самолет Poseidon MRA.1 (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801, бортовой номер "01") из состава 120-й эскадрильи ВВС Великобритании, в сопровождении истребителей Eurofighter Typhoon из состава 2-й эскадрильи ВВС Великобритании, в первом оперативном вылете по слежению за проходящим через Северное море патрульным кораблем "Василий Быков" проекта 22160 Черноморского флота ВМФ России. 03.08.2020 (с) ВВС Велиикобритании