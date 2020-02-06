Первый британский базовый патрульный самолет Р-8А Poseidon прибыл в Великобританию

Как сообщили Королевские ВВС Великобритании, 4 февраля 2020 года на авиабазу Кинлосс в Шотландии прибыл первый полученный Великобританией базовый патрульный самолет Boeing Р-8А Poseidon (британское обозначение Poseidon MRA 1). Самолет с собственным названием Pride of Moray имеет британский военный номер ZP801 и вошел в состав 120-й эскадрильи британских ВВС.

Прибытие первого полученного Королевскими ВВС Великобритании базового патрульного самолета Boeing Р-8А Poseidon (Poseidon MRA 1) (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801) на британскую авиабазу Кинлосс, 04.02.2020 (с) министерство обороны Великобритании

Данный борт ZP801 (имел временную американскую регистрацию N456DS) совершил первый полет на предприятии корпорации Boeing в Сиэттле (США) 13 июля 2019 года, после чего на него была установлена поисково-прицельная система и другое специальное оборудование. 31 октября 2019 года в Сиэттле состоялась церемония передачи данного борта Королевским ВВС Великобритании, после чего он тот же день 31 октября перелетел на авиабазу авиации ВМС США Джексонвилл во Флориде для прохождения курса обучения британского личного состава, временно числясь в 54-й эскадрилье британских ВВС, являющейся частью переучивания личного состава (OCU) на самолеты Е-3D, RC-135V, P-8A и Sentinel R.1.

Напомним, что 11 июля 2016 года правительство Великобритании подписало межправительственное соглашение с Соединенными Штатами о приобретении по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) девяти базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon. Стоимость соглашения составляет 3 млрд фунтов стерлингов, выплата будет производиться в течении 10 лет. В стоимость входит также вооружение (противокорабельные ракеты Boeing Harpoon II и противолодочные торпеды Mk 54) и радиогидроакустические буи.

Поставка всех девяти самолетов Р-8А британской стороне (военные номера ZP801 - ZP809) намечена на 2020-2021 годы. В составе британских ВВС эти самолеты составят вооружение 120-й и 201-й эскадрилий с базированием на авиастанцию Лоссимут в Шотландии, причем британское правительство израсходует около 132 млн фунтов на создание соответствующей инфраструктуры на этой базе. Однако ввиду реконструкции авиабазы Лоссимут, до конца 2020 года первые британские самолеты Р-8А будут временно базироваться на расположенную недалеко от Лоссимута авиабазу Кинлосс.Приобретение девяти базовых патрульных самолетов Boeing P-8A стало одним из значимых пунктов обнародованной в ноябре 2015 года правительством Великобритании "Стратегии национальной безопасности и Стратегического обзора в области обороны и безопасности" (National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015 - SDSR-2015).

Закупка самолетов Р-8А позволит восстановить потенциал базовой патрульной и противолодочной авиации, полностью утраченный Великобританией после того, как в предыдущем "Стратегическом обзоре в области обороны и безопасности" (SDSR-2010, октябрь 2010 года) было объявлено об аннулировании программы базовых патрульных самолетов Nimrod MRA.4 и о полном прекращении переоборудования в данный вариант и списании этих самолетов (причем на слом пошли уже несколько завершивших переоборудование машин Nimrod MRA.4).

Высокопоставленные руководители британских ВВС и ВМС неоднократно выражали тревогу по поводу того, что фактическая ликвидация британской базовой патрульной авиации по итогам SDSR-2010 самым негативным образом сказывается на боевой устойчивости морских стратегических ядерных сил Великобритании, представленных четырьмя атомными ракетными подводными лодками типа Vanguard, оснащенными баллистическими ракетами Trident II.

Великобритания стала третьим фактическим зарубежным получателем самолетов Р-8 после Индии (получившей восемь самолетов P-8I с 2012 по 2015 годы и заказавшей еще четыре, с намерением приобрести еще шесть) и Австралии (получившей 12 самолетов Р-8А с 2017 по 2019 годы). Кроме того, к настоящему времени самолеты Р-8А заказали также Норвегия (пять самолетов Р-8А с поставкой в 2021-2022 годах) и Новая Зеландия (четыре самолета с поставкой в 2023 году) и объявили о планах их приобретения также Южная Корея и Саудовская Аравия.

ВМС США к настоящему времени заказали 117 самолетов Р-8А, из которых с 2012 года поставлены уже около 90.

Прибытие первого полученного Королевскими ВВС Великобритании базового патрульного самолета Boeing Р-8А Poseidon (Poseidon MRA 1) (собственное название Pride of Moray, британский военный номер ZP801) на британскую авиабазу Кинлосс, 04.02.2020 (с) министерство обороны Великобритании