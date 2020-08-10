Войти
Lenta.ru

Названа особенность «выжигающего российские войска» оружия

378
0
0
«Ольха-М»
«Ольха-М».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Генеральный директор — генеральный конструктор украинского бюро «Луч» Олег Коростелев в интервью Defense Express развеял распространенные мифы, касающиеся реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М». В феврале в публикации «Цензор.НЕТ» она была названа выжигающим с безопасного расстояния российские войска оружием.

Генконструктор отметил, что при дальности 120 километров ракета переносит боевую часть массой 250 килограммов с точностью попадания в цель несколько метров. Специалист добавил, что увеличение дальности оружия возможно при уменьшении массы боевой части, например, ракета с боевой частью массой 50 килограммов сможет лететь на расстояние более 200 километров.

Коростелев заявил, что «Ольха-М» имеет такую особенность, как одноканальная система управления, делающая данное оружие проще и дешевле в изготовлении, чем изделия с трехканальными системами. По словам конструктора, кроме оптимального сочетания дальности, точности и боевой мощи, «Ольха-М» относится к сложным в аэродинамическом плане ракетам, поскольку для обеспечения устойчивости в полете вращается вокруг своей оси с частотой 8-15 оборотов в секунду.

Разработчик отметил, что серийные поставки войскам «Ольха-М» начнутся в 2021 году, а само производство оружия не вызывает каких-либо затруднений.

В июне директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил, что возглавляемое им предприятие восстанавливает работы по созданию новых ракетных комплексов и нанимает 540 новых работников. По его словам, возможно изготовление около 2500 корректируемых боеприпасов для «Ольха-М».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Луч КБ
Похожие новости
22.06.2020
Минск и Киев строят ракеты
18.02.2019
The National Interest (США): Украина создает противокорабельную ракету, — отчасти благодаря России
16.01.2018
Выпросить "Джавелин". Почему Украина оказалась беззащитна перед танками
01.10.2015
«Нептун» не спасет «владычицу морей» Украину
27.10.2014
Украинские «Сарматы» будут представлять реальную угрозу бронетехнике ополчения
31.07.2013
Экспорт украинского оружия: итоги 2012 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 16:31
  • 65
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 10.08 15:03
  • 5
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 57 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 595 аппаратов
  • 10.08 14:55
  • 14
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 10.08 14:10
  • 2
Путин лишил высших офицеров каракулевых шапок
  • 10.08 13:34
  • 7
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 10.08 13:06
  • 2
России нужно забыть о дружбе с Западом
  • 10.08 13:05
  • 1
Эксперт: В провокации с задержанием россиян замешаны СБУ и КГБ Белоруссии
  • 10.08 11:50
  • 166
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 10.08 10:48
  • 1
Эксперт из Польши указал на уязвимость стран Балтии перед Россией
  • 10.08 10:42
  • 11
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 10.08 10:08
  • 3
В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
  • 10.08 09:35
  • 1
Спецназовцы Азербайджана и Турции отработали штурм стратегических объектов
  • 10.08 00:37
  • 191
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
  • 10.08 00:31
  • 26
Курс на Восточный: начинается отправка стартового стола для «Ангары»
  • 10.08 00:27
  • 96
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США