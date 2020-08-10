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Раскрыто происхождение «уничтожителя» Крымского моста

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Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования «Нептун»
Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования «Нептун».
Источник изображения: © AP Photo, National Security and Defense Council Press Service Pool Photo via AP

Генеральный директор и генеральный конструктор украинского бюро «Луч» Олег Коростелев в интервью Defense Express развеял распространенные мифы, касающиеся берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен таким оружием.

Коростелев раскрыл происхождение данного оружия. По его словам, ракета Р-360 похожа на советскую (российскую) Х-35 так же, как и на американский Harpoon, французскую Exocet, японскую ASM-2, шведскую Robotsystem 15, британскую Sea Eagle, турецкую Atmaca и многие другие противокорабельные ракеты.

При этом, согласно руководителю, Украине удалось создать новое оружие всего за несколько лет, тогда как у России на интеграцию ракеты Х-35 в состав берегового комплекса «Бал» ушло десять лет.

Генеральный конструктор отметил, что Украина самостоятельно разработала комплекс ЖК-360МЦ «Нептун» и способна к его серийному производству. В частности, первый такой ракетный дивизион должен поступить на вооружение в 2021 году. По словам Коростелева, технологический цикл изготовления ракетного комплекса занимает десять месяцев.

«Три месяца идет на закупку всех материалов и комплектующих, еще три — на изготовление, и еще три — для проведения всех испытаний, как отдельных частей, так и изделия в целом. Таким образом, мы можем поставлять серийный дивизионный комплект за 9, максимум 12 месяцев», — сказал разработчик.

В июле Коростелев заявил, что успешные испытания с поражением надводной цели береговым ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», состоявшиеся 17 июня в Одесской области, стали финальными.

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