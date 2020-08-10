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В США оценили модернизацию Ту-95 и приготовились к его появлению у своих границ

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Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России
Стратегический бомбардировщик Ту-95МС ВКС России.
Источник изображения: РИА Новости

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 претерпел глубокую модернизацию, которая позволила улучшить его летные характеристики. Изменения самолета оценили в американском издании The National Interest.

Улучшенный Ту-95МСМ, по заявлениям главы «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрия Слюсаря, должен подняться в небо до конца августа. Новая версия старожила, как отмечает издание, будет обладать гораздо более широкими возможностями. Так, самолет получил новый радар, авионику и средства радиоэлектронного подавления. Также было усилено само крыло, что позволило вернуть на Ту-95 четыре пилона на восемь ракет: теперь он вооружается стратегическими крылатыми ракетами Х-101 и Х-102. Кроме того, модернизация затронула двигатели и винты бомбардировщика.

В то же время Ту-95МСМ сохранил «фантастическую дальность полета», которая, по утверждению The National Interest, с учетом возможности производить дозаправку в воздухе фактически ограничена только возможностями экипажа. Благодаря этому предшественники модернизированной версии часто совершали полеты вдоль морских границ США. Теперь же американским военным следует приготовиться к тому, что в их поле зрения вскоре начнут попадать и улучшенные Ту-95.

В конце прошлого года китайские эксперты заявили, что Ту-95 российского производства по своим возможностям отстают от современного оружия США. В частности, они отметили, что, в отличие от американского B-2 Spirit, Ту-95 не используют стелс-технологии, поэтому будут заметными для средств противовоздушной обороны потенциального противника.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Ту-95
Х-101
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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