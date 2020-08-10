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Военное обозрение

Пентагон не раскрывает сроки передислокации войск в Европе

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Источник изображения: topwar.ru

В Пентагоне не раскрывают сроки передислокации американских военных на территории Европы, заявляя, что оно начнется в скором времени. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

Выступая на брифинге для журналистов, Хоффман не стал уточнять сроки перемещения войск, заявив, что "его осуществление в полном объеме займет некоторое время".

До этого Минобороны США заявило, что передислокация начнется в "течение нескольких недель". По словам главы Пентагона марка Эспера, вывод из Германии 11,9 тысячи американских военнослужащих с передислокацией части военных в Италию и Бельгию направлены на "повышение боеспособности альянса". При этом уточнялось, что Вашингтон намерен и дальше "укреплять восточный фланг НАТО".

Также Хоффман не стал подтверждать слова Дональда Трампа о выводе нескольких тысяч американских военнослужащих из Афганистана к всеобщим выборам, которые пройдут в США 3 ноября, заявив, что не намерен обсуждать ранее отданные указы и распоряжения.

Представитель Пентагона заявил, что о дальнейшем сокращении американских войск в Афганистане будет объявлено "в надлежащее время".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены скоро сократить численность воинского контингента в Афганистане до 4 - 5 тыс. человек и это может произойти до 3 ноября (день выборов в США).

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Страны
Афганистан
Бельгия
Германия
Италия
США
Персоны
Трамп Дональд
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