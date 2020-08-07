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Интерфакс-АВН

Российские спутники мониторят последствия взрывов в столице Ливана, ищут пропавший в июле в Бурятии самолет Ан-2

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Планета Земля.
Планета Земля - симок с космических аппарата типа «Канопус-В» системы ДЗЗ России.
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Москва. 6 августа. ИНТЕРФАКС - Российская спутниковая группировка осуществляет мониторинг последствий взрывов в Бейруте, сообщает в четверг "Роскосмос".

"На основе сообщений СМИ о природных и техногенных катастрофах по всему миру была запланирована космическая съемка следующих событий: мониторинг последствия столкновения поездов в Санкт-Петербурге; мониторинг лесных пожаров в США; мониторинг последствий взрыва в Ливане", - говорится в сообщении госкорпорации.

Накануне "Роскосмос" опубликовал сделанные российским спутником "Канопус-В" снимки последствий взрыва в порту ливанской столицы.

Первая фотография была сделана 4 ноября прошлого года, а вторая в среду. На ней запечатлены последствия взрыва в порту Бейрута, произошедшего в минувший вторник.

Сравнение показывает, что в районе эпицентра взрыва не осталось ни одной постройки. Ударной волной уничтожены многочисленные складские постройки и множество небольших зданий.

Ранее сообщалось, что взрывами нанесены повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тыс. горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Считается, что взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе в порту аммиачной селитры.

Поступили данные о минимум 130 погибших и о более чем 5 тыс. получивших ранения людях.

Российская спутниковая группировка также задействована в поисках пропавшего 19 июля в Бурятии самолета Ан-2, отметили в "Роскосмосе".

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Страны
Ливан
Россия
США
Продукция
Ан-2
Канопус-В
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