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Российский МиГ-29 «уничтожил» американский MIM-23

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МиГ-29
МиГ-29.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Истребители МиГ-29 российского производства в конце июля уничтожили разработанные американцами зенитные ракетные комплексы средней дальности MIM-23 Hawk, расположенные под городом Сирт в Ливии, утверждает Defence24.

Издание отмечает, что операторами комплекса выступали турецкие военные, а его ликвидация позволила воспрепятствовать наступлению на город сил Правительства национального согласия Ливии, поддерживаемого Турцией.

Согласно Defence24, MIM-23 Hawk не смог обнаружить МиГ-29, поскольку вторые, вероятно, применили против первых системы радиоэлектронной борьбы. Издание допускает, что самолеты пилотировались российскими летчиками.

«Таким образом, это может быть еще одним доказательством того, что самолеты МиГ-29 все же обладают очень высоким боевым потенциалом, если они оснащены современным высокоточным оружием и пилотируются хорошо подготовленными летчиками», — заключает издание.

В феврале в журнале The National Interest заявили, что МиГ-29 стал первым советским легким истребителем четвертого поколения, но его многочисленные неудачи в разнообразных конфликтах сформировали самолету «ужасную репутацию».

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
США
Турция
Продукция
МиГ-29
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