Пентагон потребовал «жестких ответов» на политику Китая

Политика Киатя стала более агрессивной, из-за чего требует жесткого ответа. Об этом 5 августа заявил министр обороны США Марк Эспер во время форума по безопасности в Аспене.

«Конкуренция с Китаем не ограничивается Индо-Тихоокеанским регионом, это глобальная конкуренция, поскольку мы наблюдаем ее во всех частях света. Она многогранна и требует жестких решений», ― цитирует его The Week.

Эспер отметил, что власти Китая за последние семь месяцев в рамках коронавируса стали «более агрессивными», пытаясь использовать COVID-19 в своих интересах и пропагандистских целях. Кроме того, глава Пентагона напомнил о недавнем пограничном конфликте между КНР и Индией, подчеркнув, что Пекин продолжает «выкручивать руки» другим странам.

Ранее, 3 августа, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Китай проводит шпионские операции среди американского истеблишмента и бизнеса. Также он отметил, что Вашингтон намерен противостоять влиянию КНР в США, которое нацелено на подрыв американской демократии и создание угрозы для народа страны.

21 июля Вашингтон выдвинул требование закрыть китайскую дипмиссию в Хьюстоне в течение трех дней. Тогда Помпео обвинил КНР в краже американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах. Спецслужбы США уверены, что генеральное консульство КНР было тесно связано с китайской разведкой.

При этом американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии коронавируса. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Так, Трамп заявил, что распространение COVID-19 в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.