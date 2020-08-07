Войти
Известия.ru

Пентагон потребовал «жестких ответов» на политику Китая

609
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Joint Staff

Политика Киатя стала более агрессивной, из-за чего требует жесткого ответа. Об этом 5 августа заявил министр обороны США Марк Эспер во время форума по безопасности в Аспене.

«Конкуренция с Китаем не ограничивается Индо-Тихоокеанским регионом, это глобальная конкуренция, поскольку мы наблюдаем ее во всех частях света. Она многогранна и требует жестких решений», ― цитирует его The Week.

Эспер отметил, что власти Китая за последние семь месяцев в рамках коронавируса стали «более агрессивными», пытаясь использовать COVID-19 в своих интересах и пропагандистских целях. Кроме того, глава Пентагона напомнил о недавнем пограничном конфликте между КНР и Индией, подчеркнув, что Пекин продолжает «выкручивать руки» другим странам.

Ранее, 3 августа, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Китай проводит шпионские операции среди американского истеблишмента и бизнеса. Также он отметил, что Вашингтон намерен противостоять влиянию КНР в США, которое нацелено на подрыв американской демократии и создание угрозы для народа страны.

21 июля Вашингтон выдвинул требование закрыть китайскую дипмиссию в Хьюстоне в течение трех дней. Тогда Помпео обвинил КНР в краже американской интеллектуальной собственности в крупных масштабах. Спецслужбы США уверены, что генеральное консульство КНР было тесно связано с китайской разведкой.


При этом американский президент Дональд Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии коронавируса. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. Так, Трамп заявил, что распространение COVID-19 в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
02.07.2020
Лишь с согласия Москвы: что мешает Турции передать С-400 США
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
15.04.2019
Космические амбиции Пентагона
10.04.2019
В Египте планируется лицензионное производство российских танков Т-90
02.07.2018
"Ким обманывает США": Пхеньян перевыполнил план по ракетам
22.01.2018
Удастся ли остановить медленный распад НАТО?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 17:41
  • 142
Бессмысленный «Прибой»
  • 07.08 17:15
  • 35
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 07.08 16:55
  • 8
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 07.08 16:51
  • 12
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 07.08 16:36
  • 2114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 16:29
  • 73
Космонавтика Илона Маска
  • 07.08 16:28
  • 11
Илон Маск: Мы собираемся отправиться на Луну
  • 07.08 16:19
  • 4
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 07.08 15:57
  • 28
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 07.08 15:12
  • 126
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 07.08 11:03
  • 6
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 07.08 10:22
  • 6
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 07.08 10:13
  • 59
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 07.08 09:31
  • 2
Новая лунная гонка - Naked Science
  • 07.08 07:00
  • 22
Российским «Прибоям» предрекли потопление