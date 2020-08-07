Войти
Lenta.ru

Ведомого Су-57 назвали небоеспособным

837
0
-2
БЛА "Охотник" и Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Тяжелые ударно-разведывательные беспилотники «Охотник» могут помочь преодолеть конструктивные недостатки истребителей Су-57, пишет The Drive.

Издание напоминает, что данные беспилотники могут выступать в качестве ведомых истребителей, а Минобороны России заинтересовано принять «Охотники» на вооружение как можно быстрее.

The Drive сомневается в стелс-характеристиках беспилотника. «Вполне может также случиться так, что "Охотник" потребует дополнительных доработок, прежде чем стать действительно боеспособной платформой», — пишет издание.

В июле Bulgarian Military написало, что «Охотник», вероятно, совершил серию ударов по сирийским боевикам, складам с топливом и нефтяным транспортировочным цистернам, предназначенным для отправки в Турцию.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года.

В августе 2019 года The Drive обратило внимание на то, что представленная на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года модель «Охотника» отличается от проходящего испытания летного образца наличием плоского сопла.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
05.08.2020
Стелс-ведомый Су-57 «ударил» по Сирии
05.09.2018
"Арматам" дали ход
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
20.07.2017
Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.08 17:15
  • 35
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 07.08 16:57
  • 141
Бессмысленный «Прибой»
  • 07.08 16:55
  • 8
Грузовик высокого полета: Россия готовит замену Ан-124 и Ан-22
  • 07.08 16:51
  • 12
Самолет с овальным фюзеляжем
  • 07.08 16:36
  • 2114
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.08 16:29
  • 73
Космонавтика Илона Маска
  • 07.08 16:28
  • 11
Илон Маск: Мы собираемся отправиться на Луну
  • 07.08 16:19
  • 4
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 07.08 15:57
  • 28
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 07.08 15:12
  • 126
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 07.08 11:03
  • 6
БМП-3 получат новую защиту и мощный лазер
  • 07.08 10:22
  • 6
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 07.08 10:13
  • 59
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 07.08 09:31
  • 2
Новая лунная гонка - Naked Science
  • 07.08 07:00
  • 22
Российским «Прибоям» предрекли потопление