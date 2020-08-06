«Роскосмос» забрал свой брак обратно

Центр Хруничева, самое убыточное предприятие «Роскосмоса», забрал с космодрома Байконур в Казахстане обратно к себе в Москву три бракованные ракеты «Протон-М», сообщили РИА Новости в госкорпорации.

«Все ракеты-носители "Протон-М", у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве», — сказали агентству в «Роскосмосе».

Собеседник добавил, что одна из бракованных ракет отремонтирована и отправлена на Байконур, где в конце июля с ее помощью были запущены телекоммуникационные спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Произведенный пуск является единственным стартом «Протон-М» в текущем году, все остальные российские пуски обеспечивает самарский Ракетно-космический центр «Прогресс», производящий носители «Союз».

В апреле РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщило, что три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в московский Центр Хруничева.

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.