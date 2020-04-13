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Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Три находящихся на космодроме Байконур в Казахстане ракеты «Протон-М» из-за обнаружения в них бракованных деталей отправляются для замены компонентов обратно в московский Центр Хруничева, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника, замена комплектующих «может быть сделана только в заводских условиях». Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее. Собеседник отметил, что бракованные комплектующие произведены в 2015-2016 годах.

В марте «Ведомости», ссылаясь на источник, сообщили, что в двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.

Центр Хруничева считается самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов предприятия является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и потребовало более трех миллиардов долларов. В настоящее время долги Центра Хруничева превышают 80 миллиардов рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом госкорпорации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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