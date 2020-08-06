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В США рассказали о «российской» защите Китая

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Су-30МКК
Су-30МКК ВВС НОАК.
Источник изображения: chinesemilitaryreview.blogspot.ru

В публикации американского издания The Drive рассказывается о китайских истребителях Су-30МКК российского производства, защищающих воздушное пространство Китая над Южно-Китайским морем.

Издание отмечает, что некоторые из истребителей переносили ракеты Р-27Р и Р-77 российского производства, а недавний 10-часовой учебно-тренировочный полет сопровождался воздушной дозаправкой, осуществляемой самолетом-танкером Ил-78.

The Drive напоминает, что Китай получил от России 76 единиц Су-30МКК, часть из которых Пекин модернизировал, в частности, своими авионикой, многофункциональными дисплеями и вооружением.

В июле The Drive, ссылаясь на китайскую прессу и собственные источники, написало, что Пекин научился создавать собственные двигатели для истребителей пятого поколения J-20, которые, по сравнению с его предыдущими разработками, обладают улучшенными стелс-характеристиками, большей мощностью и управляемым вектором тяги.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
J-20
Ил-78
РВВ-АЕ
Су-30
Су-30МК
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