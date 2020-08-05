В Пентагоне объяснили развертывание ракет необходимостью «сдерживания России»

Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования необходимы для сдерживания России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона во вторник, 4 августа.

«Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников… Наличие таких возможностей у Соединенных Штатов заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что США сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году.

«Россия, напротив, продолжала широкую программу модернизации и расширения театра действий для (ядерного оружия) малой мощности и тактического ядерного вооружения», — говорится в заявлении.

В соответствии с ядерной доктриной США 2018 года страна должна восполнить пробел в этой сфере и упрочить сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности.

3 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские власти направят в Польшу дополнительно 1 тыс. военнослужащих США. На данный момент там находятся 4,5 тыс. американских солдат «для сдерживания России».

29 июля Эспер объявил о выводе из ФРГ 11,9 тыс. американских военнослужащих. Примерно 6,4 тыс. из них вернутся на родину, а 5,6 тыс. — перебазируются в другие страны Европы. Он отметил, что в дальнейшем Вашингтон может разместить дополнительные военные силы в Польше и странах Балтии.