Войти
Lenta.ru

Оценены шансы новой немецкой пушки уничтожить «Армату»

306
0
0
Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Украинские журналисты из Defence Express явно переоценили возможности новой пушки немецкого производства, которую они окрестили «убийцей» российского танка Т-14 «Армата». Такое мнение высказал военный эксперт, директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, тем, кто захочет атаковать «Армату», прежде всего придется к ней подобраться, что не так уж легко сделать, учитывая, что российская боевая машина вооружена новейшей 125-миллиметровой пушкой: она способна стрелять разными типами снарядов на расстояние до 12 километров. Кроме того, потенциальному противнику будет сложно обнаружить российский танк благодаря его силуэту и специальному покрытию, которое снижает заметность «Арматы» в тепловом и радиолокационном спектрах.

Михайлов также отметил, что «Армата» обладает лучшей из известных пассивной и активной защитой. «Комбинированная броня способна выдержать попадание любого существующего на сегодняшний день зарубежного противотанкового боеприпаса. "Армата" оснащена комплексом активной защиты "Афганит", который в автоматическом режиме обнаруживает летящие к танку снаряды и ракеты и уничтожает их отстреливаемыми боеприпасами, а также динамической защитой "Малахит", устойчивой к любым противотанковым боеприпасам калибра 100-150 миллиметров», — пояснил он.

Таким образом, подчеркнул эксперт, выводы украинских журналистов имеют мало общего с действительностью.

Ранее в августе немецкий концерн Rheinmetall опубликовал видео, на котором, по всей видимости, запечатлен британский боевой танк Challenger 2, получивший новые броню и пушку. При этом издание Defence Express заявило, что показанное орудие обладает повышенной пробиваемостью брони, благодаря чему якобы сможет уничтожать российские танки Т-14 «Армата» и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также Т-72 и ​​Т-90.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Продукция
Армата
Т-15
Т-72
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
14.06.2018
"Леопард 2" нуждается в преемнике: вымирают ли большие танки?
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
30.03.2015
Россия вновь диктует моду в танкостроении
23.12.2013
Танки наращивают броню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 09:36
  • 1
Мертвая хватка
  • 05.08 09:18
  • 67
Космонавтика Илона Маска
  • 05.08 09:01
  • 2
«Ярс» с белорусским акцентом
  • 05.08 08:36
  • 52
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 05.08 08:31
  • 109
Бессмысленный «Прибой»
  • 05.08 08:11
  • 1
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 05.08 07:52
  • 19
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 05.08 07:48
  • 2
Лукашенко: Россия сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство
  • 05.08 07:41
  • 82
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 05.08 07:37
  • 2
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 05.08 07:31
  • 1
Шантаж войной: Белоруссия стягивает технику к границе с Россией
  • 05.08 02:21
  • 2
Российский военный эксперт не видит большой угрозы в размещении дополнительного контингента США в Польше
  • 05.08 01:03
  • 9
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 04.08 23:35
  • 4
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 21:06
  • 16
Российским «Прибоям» предрекли потопление