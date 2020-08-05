Представители Минобороны и Правительства РФ обсудили актуальные вопросы мониторинга реализации нацпроектов

ЦАМТО, 4 августа. На рабочей встрече руководства Департамента военно-экономического анализа Минобороны России и Национального центра управления обороной РФ с руководящим составом Проектного офиса Правительства РФ обсуждены актуальные вопросы мониторинга реализации национальных проектов.

В ходе совещания участники обменялись опытом организации проектной деятельности, обсудили перспективные возможности использования опыта в части организации межведомственного и межрегионального взаимодействия.

Руководитель Департамента организации проектной деятельности Правительства Российской Федерации Денис Тихонов отметил положительный вклад Минобороны России в достижение национальных целей и приоритетов развития, подтвердив высокую значимость продолжения совместной работы с военным ведомством по реализации национальных и федеральных проектов.

Врид директора Департамента военно-экономического анализа Министерства обороны Российской Федерации Андрей Лобачев рассказал о предстоящих мероприятиях научно-деловой программы, посвященных достижению национальных целей развития в рамках реализации национальных проектов, запланированных к проведению на полях Международного военно-технического форума "Армия-2020", и пригласил участников совещания принять участие в указанных мероприятиях.

По итогам совещания стороны определили перспективные направления для дальнейшего двустороннего взаимодействия в рамках организации проектной деятельности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.