Войти
Lenta.ru

SpaceX показала полное видео спуска Crew Dragon

318
0
0
После приводнения корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, 2 августа 2020 года
После приводнения корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, 2 августа 2020 года.
Источник изображения: NASA

Американская компания SpaceX показала полное видео спуска космического корабля Crew Dragon с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли, включающее развертывание парашютов и приводнение в Мексиканском заливе.



Ранее НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator.

От Международной космической станции (МКС) данный космический корабль отстыковался 2 августа. В тот же день Crew Dragon при помощи парашютов совершил спуск на Землю, где приводнился в Мексиканском заливе.

Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США). Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
Похожие новости
04.08.2020
НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива
04.08.2020
Илон Маск поздравил NASA с успешным завершением пилотируемого полета Crew Dragon
04.08.2020
Crew Dragon совершил посадку на воду в Мексиканском заливе
01.06.2020
SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС
29.08.2016
Грузовой космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.08 09:36
  • 1
Мертвая хватка
  • 05.08 09:18
  • 67
Космонавтика Илона Маска
  • 05.08 09:01
  • 2
«Ярс» с белорусским акцентом
  • 05.08 08:36
  • 52
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 05.08 08:31
  • 109
Бессмысленный «Прибой»
  • 05.08 08:11
  • 1
В Подмосковье прошли первые боевые стрельбы танков Т-80БВМ
  • 05.08 07:52
  • 19
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 05.08 07:48
  • 2
Лукашенко: Россия сменила братские отношения с Белоруссией на партнерство
  • 05.08 07:41
  • 82
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 05.08 07:37
  • 2
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
  • 05.08 07:31
  • 1
Шантаж войной: Белоруссия стягивает технику к границе с Россией
  • 05.08 02:21
  • 2
Российский военный эксперт не видит большой угрозы в размещении дополнительного контингента США в Польше
  • 05.08 01:03
  • 9
Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд
  • 04.08 23:35
  • 4
Модернизированный ракетоносец Ту-22М3М получил возможность дозаправки в воздухе и новейшее вооружение - глава ОАК
  • 04.08 21:06
  • 16
Российским «Прибоям» предрекли потопление