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НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива

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После приводнения корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, 2 августа 2020 года
После приводнения корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, 2 августа 2020 года.
Источник изображения: NASA

НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание космического корабля Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator.



В подписи к ролику сообщается, что на борту многоразового Crew Dragon находились американские астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

От Международной космической станции (МКС) данный космический корабль отстыковался 2 августа. В тот же день Crew Dragon при помощи парашютов совершил спуск на Землю, где приводнился в Мексиканском заливе.

Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США). Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Falcon РН
МКС
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