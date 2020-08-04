НАСА показало вылавливание Crew Dragon из Мексиканского залива

После приводнения корабля Crew Dragon в Мексиканском заливе, 2 августа 2020 года.

НАСА выложило в Twitter видео, на котором показано вылавливание космического корабля Crew Dragon из Мексиканского залива и его погрузка на платформу Go Navigator.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X — NASA (@NASA) August 2, 2020

В подписи к ролику сообщается, что на борту многоразового Crew Dragon находились американские астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

От Международной космической станции (МКС) данный космический корабль отстыковался 2 августа. В тот же день Crew Dragon при помощи парашютов совершил спуск на Землю, где приводнился в Мексиканском заливе.

Пуск тяжелой ракеты Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая с 39-го стартового комплекса, расположенного на территории Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди во Флориде (США). Предыдущий раз США самостоятельно доставляли людей на околоземную орбиту 8 июля 2011 года, когда стартовал многоразовый пилотируемый космический корабль Atlantis программы Space Shuttle.