МККК призывает положить конец эпохе ядерного оружия в преддверии 75-й годовщины бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Женева. 3 августа. ИНТЕРФАКС - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца в преддверии 75-й годовщины американских бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки призывает государства к запрету ядерного оружия, а ядерные державы - к переговорам по уничтожению его запасов.

"Может показаться, что ядерные взрывы с их ужасами остались в далеком прошлом, однако сегодня опасность нового применения ядерных вооружений вновь высока. (...) Мы должны призывать все государства к запрету ядерного оружия, а ядерные державы - к переговорам в духе доброй воли относительно шагов по уничтожению его запасов", - приводятся слова президента МККК Петера Маурера в заявлении гуманитарной организации, распространенном в понедельник.

В заявлении подчеркивается, что "в 75-ю годовщину бомбардировок Хиросимы и Нагасаки опасность применения ядерного оружия достигла уровня, не виданного с конца "холодной войны". "Участились военные инциденты с участием ядерных держав и их союзников. Со стороны государств, имеющих в своем распоряжении такое оружие, звучат неприкрытые угрозы пустить его в ход", - указывается в нем.

"Международное сообщество не сможет помочь всем, кто будет нуждаться в этом после ядерного взрыва. Повальная лучевая болезнь, снижение объемов производства продовольствия и огромные масштабы разрушений и загрязнения - в таких условиях никаких гуманитарных усилий не будет достаточно", - сказал в свою очередь президент Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка.

В заявлении, переданном в "Интерфакс", говорится, что в мире насчитывается более 14 тыс. единиц ядерного оружия, тысячи из которых могут быть приведены в действие за считанные секунды. По своей мощности многие из этих боеголовок в десятки раз превосходят бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.

"Оружие, применение которого влечет за собой катастрофические гуманитарные последствия, не может реалистически рассматриваться как инструмент обеспечения безопасности", - подчеркнул Маурер.