Войти
Интерфакс-АВН

Новую артиллерийскую самоходку "Лотос" для ВДВ впервые увидела широкая публика в субботу на подмосковном полигоне

455
0
0
Установка 2С42 "Лотос"
Установка 2С42 "Лотос".
Источник изображения: rg.ru

Алабино (Московская область). 1 августа. ИНТЕРФАКС - Первый широкий показ перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос" в движении состоялся в субботу на полигоне "Алабино" (Московская область), где проходят торжества в связи с 90-летием Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Демонстрационный показ, который состоялся в рамках военно-спортивного праздника, наблюдал прибывший в Алабино министр обороны РФ Сергей Шойгу, сотни зрителей, передал с места событий корреспондент "Интерфакса".

90-летие образования ВДВ будет отмечаться в воскресенье, 2 августа.

120-мм САО для ВДВ (опытно-конструкторская работа "Лотос") создано Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). В прошлом году новая разработка была представлена в виде макета на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

По данным ЦНИИТОЧМАШ, САО создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с боевой машиной десанта БМД-4М, оснащено боевым отделением со 120-мм орудием, с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы, цифровым прицельным комплексом, а также 7,62-мм дистанционно-управляемой пулемётной установкой.

Орудие обладает возможностями стрельбы обычными и высокоточными боеприпасами с места, как с подготовленных, так и с неподготовленных закрытых огневых позиций с различными характеристиками грунтов и прямой (полупрямой) наводкой, с выходом (при подаче боеприпасов с грунта) так и без выхода (при подаче боеприпасов из укладок) членов боевого расчёта из машины.

САО может десантироваться с боевым расчётом внутри и в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолётов типа Ил-76 с помощью десантных парашютных систем.

Орудие оснащено эффективным комплексом защиты от высокоточного оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
03.08.2020
ВДВ получит более 600 образцов нового вооружения и техники
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.08 16:26
  • 1
Небесные амбиции Артема Микояна
  • 03.08 15:54
  • 1
Уникальный корабль станет эскпонатом в парке развлечений
  • 03.08 15:24
  • 1
Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»
  • 03.08 15:24
  • 1
Российские БТР-80 пользуются популярностью в армии Бангладеш
  • 03.08 15:14
  • 1
Кантемировская дивизия получила партию модернизированных танков Т-80БВМ
  • 03.08 15:11
  • 8187
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 03.08 14:39
  • 5
Российским «Прибоям» предрекли потопление
  • 03.08 14:19
  • 62
Бессмысленный «Прибой»
  • 03.08 14:07
  • 1
В Госдуме предложили начать официально поставлять оружие на Донбасс
  • 03.08 13:41
  • 1
Минфин предложил сократить оборонную программу
  • 03.08 12:48
  • 58
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 12:41
  • 2109
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.08 11:38
  • 58
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 03.08 11:18
  • 1
Российскому «двигателю ядерной войны» добавят второй контур
  • 03.08 07:45
  • 1
Forbes (США): на Дальнем Востоке России набирает обороты производство истребителей-невидимок