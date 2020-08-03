Новую артиллерийскую самоходку "Лотос" для ВДВ впервые увидела широкая публика в субботу на подмосковном полигоне

Алабино (Московская область). 1 августа. ИНТЕРФАКС - Первый широкий показ перспективного самоходного артиллерийского орудия (САО) "Лотос" в движении состоялся в субботу на полигоне "Алабино" (Московская область), где проходят торжества в связи с 90-летием Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Демонстрационный показ, который состоялся в рамках военно-спортивного праздника, наблюдал прибывший в Алабино министр обороны РФ Сергей Шойгу, сотни зрителей, передал с места событий корреспондент "Интерфакса".

90-летие образования ВДВ будет отмечаться в воскресенье, 2 августа.

120-мм САО для ВДВ (опытно-конструкторская работа "Лотос") создано Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). В прошлом году новая разработка была представлена в виде макета на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

По данным ЦНИИТОЧМАШ, САО создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с боевой машиной десанта БМД-4М, оснащено боевым отделением со 120-мм орудием, с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы, цифровым прицельным комплексом, а также 7,62-мм дистанционно-управляемой пулемётной установкой.

Орудие обладает возможностями стрельбы обычными и высокоточными боеприпасами с места, как с подготовленных, так и с неподготовленных закрытых огневых позиций с различными характеристиками грунтов и прямой (полупрямой) наводкой, с выходом (при подаче боеприпасов с грунта) так и без выхода (при подаче боеприпасов из укладок) членов боевого расчёта из машины.

САО может десантироваться с боевым расчётом внутри и в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолётов типа Ил-76 с помощью десантных парашютных систем.

Орудие оснащено эффективным комплексом защиты от высокоточного оружия.