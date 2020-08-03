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Российская газета

ВДВ получит более 600 образцов нового вооружения и техники

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Источник изображения: rg.ru

До конца этого года крылатая пехота получит более чем 600 новых и модернизированных образцов вооружения и боевой техники и свыше 15 тысяч комплектов для десантирования. Об этом сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"Это ракетно-артиллерийское вооружение, боевые машины десанта и бронетранспортеры, средства радиоэлектронной борьбы, техника связи и автоматизированные системы управления, беспилотные летательные аппараты, средства инженерного вооружения, техника тыла и медицинского обеспечения", - заявил генерал в интервью "Красной звезде". В результате к январю будущего года уровень обеспечения ВДВ современными образцами вооружения, военной и специальной техники превысит 70 процентов.

Кое-что из этого арсенала десантники показали в минувшую субботу на большом военно-спортивном празднике в подмосковном Алабино, где присутствовал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Праздник был приурочен к 90-летию ВДВ, которое широко отмечается в воскресенье по всей стране.

Среди технических новинок стоит отметить самоходное артиллерийское орудие "Лотос". Как и практически вся техника крылатой пехоты, это САУ можно десантировать с боевым расчетом внутри с военно-транспортных самолетов типа Ил-76.

120-мм самоходное орудие для ВДВ создали в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения. В прошлом году "Лотос" представили в виде макета на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". А в Алабино самоходное орудие уже показали в действии.

По данным разработчиков, оно создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с боевой машиной десанта БМД-4М. Самоходка имеет боевое отделение со 120-мм орудием, а также 7,62-мм дистанционно управляемой пулеметной установкой. "Лотос" может готов поражать цели на дальности до 13 км как обычными, так и и высокоточными боеприпасами. Кроме того, САУ снабдили эффективным комплексом защиты от высокоточного оружия. Самоходка имеет максимальную скорость на суше 70 км. в час. При весе в 18 тонн, она еще и плавает.


Юрий Гаврилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Сердюков Анатолий
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина
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